МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. "Вкусвилл" не собирается отказываться от традиционной розницы и рассматривает возможность открытия магазинов новых форматов, в том числе "мини", несмотря на то, что в онлайн-канале у покупателей выше средний чек, рассказали РИА Новости в компании. На низком старте. Что будет с ценами уже начиная с января

"От офлайна мы точно никуда не уйдем. Магазины нужны, в них ходят покупатели, и это наша основная база. Мы открываем новые точки, но уже не такими темпами… Про новые форматы мы пока думаем. Возможно, это могут быть маленькие "Вкусвиллы", но пока это все на стадии обсуждения", — заявил ретейлер.

Так, по словам компании, сейчас фокус сделан на более точечные открытия, а также обновление уже открытых магазинов. "Раньше мы открывали по 40 магазинов в месяц, а сейчас меньше… Но в 2022 году мы вышли в новые города миллионники: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Архангельск, продолжаем расширение в Сочи", — добавили в компании.

При этом сеть использует свои магазины и для помощи при доставке онлайн-заказов. "Наши покупатели в офлайне – это и покупатели в онлайне, просто мы их теперь называем гибридными, и видим, как у них растет чек. Им становится удобнее заходить пару раз в неделю в магазин, но при этом чаще заказывать в онлайне. И, конечно же, офлайн-магазины выполняют функцию дарксторов, когда наши склады не справляются в пиковую нагрузку. И если мы понимаем, что нагрузка высокая, то можем перекидывать заказы на магазины", — подчеркнул ритейлер.

"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на ноябрь 2022 года включает в себя более 1300 магазинов в 67 городах России и не менее 120 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл".