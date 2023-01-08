МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Потребительские привычки россиян в 2022 году претерпели изменения — покупатели стали отдавать предпочтение более доступным товарам, например, заменили том-ям на борщ, выбирая готовую еду в магазине, рассказал РИА Новости ретейлер "Вкусвилл". Стало известно, какие блюда россияне выбирают в самолетах

"Покупатели переключаются на более доступные товары в некоторых сегментах. Если раньше они могли себе позволить том-ям, то сейчас в ней (в потребительской корзине — ред.) чаще встречается борщ. Но прямо отказа от чего-то конкретного нет", — рассказали там.

По словам компании, также продолжает набирать обороты и еще один тренд — сокращение потребления молочной продукции. "Несмотря на то, что молоко и творог были и будут хитами, идет антитренд. При этом увеличивается растительная категория, в том числе растет спрос на альтернативное молоко", — пояснил ретейлер.

Однако в традиционную корзину покупателей, по данным компании, по-прежнему входят сливочное масло, молоко, творог, бананы, курица и индейка. "Если смотреть на тренды по категориям, то растет кулинария… Также мы видим большой спрос на семейные упаковки, люди предпочитают покупать сразу на семью", — уточнили во "Вкусвилле".

Кроме того, в компании подчеркнули, что россияне стали чаще выбирать полезные сладости — веганские пирожные и прочее. "Мы видим, что покупатели любят себя баловать, отдавая предпочтение именно полезным десертам. В целом категория десертов и кондитерских изделий растет. Мы также видим большой скачок спроса в группах "торты" и "эклеры", — заключил ритейлер.