МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Хлеб и молоко вошли в топ продаж продуктов в магазинах несетевой розницы России, но, помимо этих достаточно привычных товаров, в списке самых востребованных оказались также и энергетики, свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которое есть у РИА Новости. Ретейлер рассказал, как изменились гастрономические предпочтения россиян

Для анализа использовались данные продаж смарт-терминалов "Эвотор" в магазинах несетевой розницы по всей территории России — от крупных городов до небольших населенных пунктов. Период исследования — с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года. На первом этапе были выделены категории с самым большим объемом продаж (по чекам и обороту), а внутри них выбраны самые популярные товары (по количеству чеков).

"В зависимости от сезона спрос довольно сильно меняется, но хлеб — по-прежнему всему голова, прочно удерживая лидерство на протяжении всего года: нарезной и пшеничный батоны и дарницкий хлеб пользуются наибольшей популярностью в стране", — говорится в материалах.

Молоко — на втором месте, но в отдельные периоды — с января по март и с сентября по ноябрь. "Весной и летом его потребление снижается, но оно все равно остается в топе категорий на пятом-шестом местах. Самое востребованное обычное молоко — жирностью 3,2%", — сообщают эксперты. "Вкусвилл" изучает новые форматы магазинов

В топе продаж, по данным "Эвотора", круглогодично присутствуют лимонады и газированные напитки: например, в апреле они заняли второе место по продажам, а в другие месяцы — третье или четвертое. Пиво удерживает третье место зимой и осенью, но весной и летом в тройку лидеров не входит, несмотря на сезонный спрос в этот период. Самое популярное — светлое, крепостью 4 и 4,5%.

Мороженое с мая по август захватывает второе место среди покупок, чаще всего — вафельный стаканчик, более того, отмечают эксперты, это лакомство остается востребованным и в холодные сезоны — кроме декабря. А бутилированная вода присутствует в топовых категориях только с мая по август, занимая летом третью позицию.

ЭНЕРГЕТИКИ И ЧИПСЫ

В прошлом году в топе категорий оказались энергетические напитки, которые в разные месяцы занимали с пятого по седьмое место. Чипсы больше популярны в холодные сезоны, поднимаясь в этот период по продажам сразу на пятый уровень, а в теплые — занимая с седьмой по девятую позиции. Популярные вкусы — "краб", "сметана и зелень", а также "зеленый лук".

В десятке популярных товаров есть и колбасы: спрос на них практически стабилен и не зависит от сезона, места в рейтинге — с шестого по восьмое, а самые востребованные — "Краковская" и "Докторская". В декабре перед Новым годом закономерно "выстреливают" яйца и майонез. А растворимый кофе попадает в популярные категории зимой и осенью и уходит из топа с мая по август.