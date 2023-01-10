МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Расходы россиян на FMCG (товары повседневного спроса) в декабре выросли на 3% по сравнению с ноябрем и составили 48,3% общих затрат, свидетельствуют данные исследования "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. На низком старте. Что будет с ценами уже начиная с января

"В декабре на FMCG-товары пришлось 48,3% расходов россиян. Это на 3% (1,4 процентных пункта) больше, чем в ноябре (46,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 2,2%. В декабре 2021 годовой рост индекса составил 2,5%, а в декабре 2020 – 2,6%", — следует из расчетов ежемесячного FMCG Index.

Холдинг отмечает, что затраты на FMCG характеризуют уровень благосостояния населения, поскольку эта статья расходов обязательно присутствует в бюджете любого домохозяйства.

"В декабре мы традиционно отмечаем рост трат на товары повседневного спроса, однако в этом году предновогодние закупки оказались чуть более скромными, чем в предыдущие. Это связано со стратегиями экономии, которых придерживаются россияне", — приводятся в сообщении слова директора бизнес-направления "М-Ромир" Ксении Пайзанской. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

Как поясняет "Ромир", доля бюджета на FMCG-товары определяет объем средств, которые семья может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культура) и развитие (образование, улучшение условий проживания).

FMCG Index отражает соотношение затрат домохозяйств на FMCG-товары ко всем расходам домохозяйства. К категории затрат на продукты питания относятся все расходы — как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в horeca (гостинично-ресторанный бизнес или общепит). Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты на все категории товаров и услуг.