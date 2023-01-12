МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ozon запустил свой первый сортировочный центр в Киргизии, а также открыл там офис, чтобы расширить ассортимент текстильной продукции и товаров для дома на площадке и упростить местным продавцам выход на российский рынок, сообщает компания. Ozon получил одобрение на проведение реструктуризации бондов

"В рамках развития международного бизнеса Ozon запустил сортировочный центр в Бишкеке. Он обеспечивает прием и обработку заказов, их комплектацию и упаковку и работу с возвратами… Для привлечения продавцов из Кыргызстана Ozon также открыл представительство в Бишкеке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие логистического комплекса в Киргизии упростит местным предпринимателям выход на российский рынок, при этом им будут доступны все схемы доставки в РФ. "Компания намерена расширить ассортимент на глобальной витрине в различных категориях, в том числе таких популярных, как "товары для дома" и "одежда, обувь, аксессуары", — добавляется в сообщении.

Это уже третья страна СНГ, где компания локализует бизнес: с 2021 года Ozon развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане. Кроме того, в конце августа компания заявила, что Ozon Global открывает новый офис в Стамбуле и планирует расширить ассортимент турецких товаров на площадке за счет локальных продавцов.