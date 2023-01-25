МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Роскачество намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода одноименного фильма, сообщает организация. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

"Роскачество, вслед за завершившимися недавно испытаниями игрушек "Хагги Вагги", проверит детские мягконабивные игрушки в виде персонажа "Чебурашка". …Планируется, что результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года", — говорится в сообщении.

В Роскачестве отмечают, что на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа "Чебурашка" рынок наводнили мягкие игрушки самого разного качества, в основном — это обезличенные изделия китайского производства, которые реализуются на российских маркетплейсах.

Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили от потребителей, в том числе родительских сообществ.

"Среди ключевых потребительских опасений — использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак. При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек", — добавляется в сообщении.

Ранее Роскачество провело проверку игрушек "Хагги Вагги" и обнаружило в них превышения по содержанию фенола. После чего было предложено ужесточить требования для их реализации, а отечественные маркетплейсы и магазины стали убирать эти игрушки из своего ассортимента.