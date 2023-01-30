МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Обновленные магазины Zara, которые откроются в России под новым названием и управлением, вряд ли смогут собрать такой же трафик, как предшественница, в том числе из-за того, что компании придется выстраивать бизнес в стране с нуля особенно при обновлении коллекций, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Не все Massimo Dutti и Zara Home откроются на распродажу, считает эксперт

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что коллекция обновленных магазинов бренда Zara разрабатывается специально для России и может учесть существующие климатические условия (холодные зимы). Цены же, предположительно, останутся в рамках концепции.

"Предполагаю, что новая сеть может не насобирать такой же трафик, как Zara", — заявила основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Она также отметила, что в целом успех новой коллекции, адаптированной под Россию, будет зависеть от маркетингового продвижения, однако дешевая и стильная одежда будет и дальше пользоваться популярностью среди покупателей.

"Серьезные же изменения в моделях и ценах попросту подарят нам нового игрока на этом рынке. Ему фактически придётся с нуля завоевывать доверие и любовь покупателей", — уточнила основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

По ее словам, на отечественном рынке ниша, предлагающая трендовые вещи по приемлемому качеству и ценам масс-маркета, как ранее Zara, сейчас свободна. Поэтому стремление занять пустующее место кажется наиболее логичным шагом. Как раз по этому пути пошло большинство зарубежных брендов при возвращении в Россию под новыми названиями: они сохраняли команду, сырье, материалы и все, что можно было сохранить, в неизменном виде, чтобы и покупатели не опасались принципиальных изменений в коллекциях.

В конце октября 2022 года испанская корпорация Inditex согласовала продажу своего российского подразделения ливанской Daher Group. Группа также уточняла, что сделка означает прекращение деятельности компании в стране. В России она была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

Позднее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны. При этом в ноябре появилась информация, что Daher будет работать в стране под собственными брендами.