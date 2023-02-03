МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запрещает на своей площадке продажу вейпов, жидкостей для них, а также курительных смесей, в том числе безникотиновых, сообщает компания. Wildberries опроверг информацию о платном возврате товаров с браком

"Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых … Новость об изменениях выпустили 31 января в договоре-оферте, с 7 февраля они вступят в силу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка считает данную продукцию потенциально опасной для клиентов.

В конце января президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев рассказал РИА Новости, что предприниматели, несмотря на действующий запрет на дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, реализуют такие товары на Wildberries. В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом табака

Тогда в компании заявили, что реализация вейпов полностью запрещена на маркетплейсе, однако некоторые недобросовестные продавцы пытаются обмануть платформу и реализовать подобную продукцию и компания с этим борется.

В 2021 году в России был принят закон, запрещающий продавать кальяны, вейпы и никотинсодержащие товары через интернет. Кроме того, документ установил дополнительные требования к демонстрации таких товаров в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.