МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Роскачество намерено проверить массовость случаев снижения производителями продовольственной продукции в РФ веса товара ниже стандартного или привычного покупателям объема. Возможно, по итогам проверки будут предложены изменения в действующее законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Руспродсоюз" объяснил, почему вес молока начали указывать в килограммах

"В разных странах мира, ведомства, аналогичные Роскачеству, активно выявляют и борются со снижением производителями веса товара ниже стандартного и привычного покупателям; явление названо "даунсайзинг". В ближайшее время Роскачество планирует запустить аналогичное исследование ситуации с даунсайзингом на российском рынке. По его итогам, возможно, будут предложены корректирующие изменения в действующее законодательство", — сообщили в пресс-службе.

Согласно закону "Об упаковке и упаковочных отходах", производители и продавцы упаковки обязаны уменьшать ее вес и объем до тех минимальных значений, которые обеспечивают безопасность транспортировки и требования гигиены к упакованному продукту, а также являются приемлемыми для потребителя.

Сам закон является модельным, заметили в пресс-службе — то есть носит рекомендательный, а не обязательный характер. В свою очередь требования к количеству фасованных товаров в разной упаковке устанавливает ГОСТ 8.579-2019; но и соответствие этому стандарту также носит добровольный характер для производителей. Мировые цены на продовольствие снизились десятый месяц подряд

В январе стало известно, что производители известных кормов для кошек в РФ постепенно сокращают вес упаковок с влажным кормом – так называемых паучей: сами они объясняли это решение стремлением предложить домашнему питомцу оптимальную порцию, опрошенные РИА Новости эксперты видели в этом также экономические основания.

К подобной вариативности прибегли и российские производители молочной продукции, которые стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем; эксперты считают это маркетинговым ходом, чтобы незаметно для покупателей уменьшить объем продукта в условиях подорожания сырья, написало в пятницу издание РБК.