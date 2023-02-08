МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Онлайн-торговля предложила легализовать продажи всего спиртного в сети, используя в качестве защиты несовершеннолетних двухфакторную идентификацию, пишут "Известия". Российские пивовары подготовят предложения по развитию хмелеводства

Такая инициатива изложена в письме президента Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу.

Согласно предложению, сначала человек должен пройти через подтверждение личности с помощью "Госуслуг", затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара.

АКИТ подчеркнула, что в России дистанционно торговать спиртным запрещено. По оценкам Минфина, объем продаж алкоголя в Сети составляет 2–3 миллиарда рублей в год, эксперты считают, что он в десять раз больше.

По словам Соколова, большинство граждан, которые покупают спиртное в интернете, не понимают, что речь идет о нелегальных продажах, а значит, высок риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья.

Минфин уже несколько лет пытается легализовать в России продажи спиртного в Сети, но финансово-экономическому блоку противостоит Минздрав. Ведомство уверено, что такая реализация сделает алкоголь доступнее, и есть риски, что такие напитки смогут покупать несовершеннолетние. Поэтому два года назад Минфин предложил сначала провести эксперимент — продавать в Сети лишь отечественное вино, причем только через сайт "Почты России". Но и этот проект буксует.