ЖЕНЕВА, 8 фев — ПРАЙМ. Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье женщин и детей из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на новое исследование медицинского журнала Lancet. Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей

"Маркетинговая тактика молочной промышленности является эксплуататорской, и необходимы срочные меры по пресечению вводящих в заблуждение заявлений и политического вмешательства", — сказано в документе.

ВОЗ добавляет, что влияние отрасли, в том числе лоббирование жизненно важных мер по поддержке грудного вскармливания, ставит под "серьезную угрозу" здоровье и права женщин и детей.

"Грудное вскармливание дает огромные преимущества младенцам и маленьким детям… Тем не менее, во всем мире только около один из двух новорожденных находится на грудном вскармливании в течение первого часа своей жизни, в то время как менее половины младенцев в возрасте до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании", — сожалеет организация.

ВОЗ напоминает, что объем продаж этих продуктов в настоящее время приближается к 55 миллиардам долларов США в год.

"Первая статья из серии Lancet документирует, как вводящие в заблуждение маркетинговые утверждения напрямую используют родительские опасения, связанные с нормальным поведением младенцев, предполагая, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон", — говорится в пресс-релизе.

Организация призывает страны поощрять грудное вскармливание, поскольку это лучший способ укрепить здоровье новорожденных.