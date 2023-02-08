МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь 2023 года выросло в России на 14,1% в сравнении с январем 2022 года, до 12,03 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Алкоголь предложили продавать онлайн по QR-кодам

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 4,6%, до 7,177 миллиона дал. При этом производство водки сократилось на 3,5%, до 4,758 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 658,2 тысячи дал, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство вина в январе к аналогичному периоду прошлого года выросло на 45,9%, до 1,598 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин вырос на 35,9%, до 827,5 тысячи. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 90,1%, до 69,8 тысячи дал.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 62,1% больше, чем за январь 2022 года — 1,619 миллиона дал.