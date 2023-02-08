МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Крупные торговые сети РФ обеспечивают достаточное предложение лука, сохраняя его стоимость на полке с нулевой или даже отрицательной наценкой, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Магнит" протестирует агрегатор для закупок и поставок фермерской продукции

"Крупные торговые сети с конца декабря сохраняли цены на лук ниже закупочной стоимости, он продается в магазинах с нулевой либо отрицательной наценкой", — сообщил Караваев, подчеркнув, что на данный момент торговые сети обеспечивают достаточное наличие лука в продаже.

Ряд стран Центральной Азии, являющиеся поставщиками лука в РФ, ввели запрет на его вывоз в связи с тем, что из-за аномальных морозов испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах, что и спровоцировало рост цен на этот продукт, написала в среду газета "Ведомости".

По словам Караваева, закупочные цены на лук только с начала года уже выросли более чем на 25%: например, в первую неделю февраля средневзвешенная цена закупки лука превысила 41 рубль за килограмм. "В связи с возникшими ограничениями импорта лука из ряда стран участники рынка рассматривают альтернативные источники поставок. Такими источниками в том числе могут выступить и зарубежные страны, например, Китай или Египет", — сообщил Караваев. "Лента" запустила в тестовом режиме новый гипермаркет

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"), ключевыми поставщиками лука на российский рынок выступают Египет, Китай, Турция и Узбекистан: с января по ноябрь 2022 года из Египта и Китая в РФ поступило 46,6 тысячи тонн лука и 22,4 тысячи тонн лука, из Турции и Узбекистана — 20,4 тысячи тонн и 17 тысяч тонн данного вида продукции.

Средние оптовые цены на репчатый лук в РФ к 5 февраля находились на уровне 20,7 рубля за килограмм, прибавив 11,3% за неделю и 21,1% — за месяц, уточнил зампредправления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Что касается розницы, то тут средние цены к февралю составили 39,9 рубля за килограмм, прибавив 7,7% за неделю, 24,2% — за месяц и 26,3% — за год, добавил он.