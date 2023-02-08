МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Отечественные маркетплейсы поддерживают инициативу бизнеса о продаже алкоголя в России через интернет с помощью QR-кодов и сервиса "Госуслуги", сообщили РИА Новости опрошенные игроки рынка. Алкоголь предложили продавать онлайн по QR-кодам

Ранее в среду стало известно, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает запустить продажу спиртных напитков в сети по QR-кодам и контролировать возраст покупателей по средствам "Госуслуг". Соответствующие письма, с которыми ознакомилось РИА Новости, были направлены сенаторско-депутатскому корпусу.

"Мы поддерживаем эту инициативу и сможем обеспечить технологическую готовность наших сервисов для соблюдения всех предусмотренных ограничений (в частности, по контролю возраста покупателя и времени продажи)… За счет использования ЕСИА получится обеспечить надежную проверку возраста покупателя. А интеграция площадок с ЕГАИС позволит контролировать всю цепочку продаж алкогольной продукции", — заявили в пресс-службе электронной коммерции и фудтеха "Яндекса".

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков добавил, что развитие дистанционной продажи алкоголя станет важной мерой поддержки отечественных производителей. "Мы позитивно относимся к снятию запрета на дистанционную продажу алкоголя, и готовы принять участие в случае его расширения… Наши IT- и логистические решения позволяют полностью прослеживать и контролировать путь товаров до конечного покупателя, включая идентификацию с проверкой возраста покупателя как на этапе заказа, так и на этапе его получения", — добавил он. В России выросло производство алкоголя

При этом по словам GR-директора "СберМаркета" Павла Глухова, сегодня российский бизнес имеет все необходимые возможности и IT-технологии для обеспечения прозрачности онлайн-продажи алкоголя. "Важно организовать легальную торговлю дистанционным способом, что позволит сократить объем контрафакта на рынке, ослабить позиции “теневых” игроков, а также повысить рентабельность онлайн-сервисов и создать условия для развития рынка e-grocery", — подчеркнул Глухов.

РИА Новости направило запрос в Wildberries, и профильные министерства — Минфин и Минцифры РФ.

Продавать алкоголь в России через нестационарные торговые объекты, в том числе с доставкой на дом, запрещено, но дискуссии о легализации дистанционных продаж идут уже давно. Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.