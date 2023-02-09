МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Роскачество проверило розовые вина в России и составило топ лучших напитков в данной категории, среди них — Цвайгельт — Красностоп (производитель — "Шато Тамань") и "Розе" Каберне Совиньон ("Фанагория"), рассказали РИА Новости в организации. Россиянам рассказали, какое вино наносит наименьший вред здоровью

По итогам исследования эксперты пришли к выводу о существенном росте качества российских розовых вин по сравнению с предыдущими годами. Так, 40 вин из 44 исследованных соответствуют повышенному стандарту качества по вкусу и аромату — это стало лучшим результатом за все годы анализа.

В топ-5 лучших сухих розовых вин вошли: Цвайгельт — Красностоп (производитель — "Шато Тамань"), "Кюве" Мерло Зинфандель ("Мысхако"), ZB Wine Rose ("Золотая Балка"), "Розе" Каберне Фран ("Фанагория"), "Розовое" ("Усадьба Перовских"). "Лучшее сухое вино в исследовании стало лидером и по соотношению цены и качества. "Розе" крупнейшего российского производителя ("Фанагория" — ред.) было приобретено… по цене 299,99 рублей. Вино выпущено тиражом 90 тысяч экземпляров", — уточнили в Роскачестве.

При этом наиболее высокие оценки в исследовании получили полусухие розовые вина. Лидером в этой категории стала "Фанагория" с винами "Розе" Каберне Совиньон, "Розе" Саперави и "Авторское" Каберне Совиньон. "Наиболее доступным из полусухих вин… стало вино полусухое розовое "Траминер" серии "Бухта Омега" за 423 рубля", — добавили в организации.

В свою очередь, среди полусладких лучшим розовым вином было признано "Эксклюзив" Пино Нуар/Пино Гри от производителя "Шато Пино", а наиболее доступным — розовое "Буссо" марки Inkerman.

"В 2022 году целый ряд производителей расширил свои линейки новыми розовыми винами, сделанными из винограда урожая 2021 года. Это был непростой год с точки зрения погодных условий для производства красных вин, но виноделы смогли сделать его недостатки достоинствами, работая с розовыми винами", — подчеркнула директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.