ДОНЕЦК, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на ряд продуктов питания снижаются в крупных торговых сетях Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания. Названы случаи, когда лучше брать бумажный чек

"Правительство отчиталось по итогам проведенной работы: рейдовые мероприятия с целью мониторинга цен в крупных торговых сетях республики показали снижение цен на ряд продуктов питания, в том числе на молочную продукцию, яйца куриные, воду питьевую (в большинстве точек выдерживается рекомендованная цена 3,5 руб./литр)", — написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин добавил, что в республике наблюдается сезонное повышение среднего уровня цен на огурцы (22%), помидоры (5%) и лук (7%).

Врио главы ДНР уточнил, что к участию в заседаниях межведомственного штаба по ценообразованию привлечены крупные предприятия оптовой торговли и производители продуктов питания. По его словам, это позволит субъектам хозяйствования в оперативном режиме вырабатывать приемлемую ценовую политику.