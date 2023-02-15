МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Интерес россиян к предпраздничным покупкам в феврале текущего года сопоставим с показателями за аналогичный период 2022 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо". Россияне увеличили траты на покупки в интернете в 2022 году почти на треть

"Если оценивать интерес россиян к предпраздничным покупкам как динамику продаж в феврале относительно базы последних пары недель января, то в 2023 году она сопоставима с тем, что было в 2022 году, при этом говорить о заметных цифрах роста год к году пока преждевременно", — заявили в компании.

Ритейлер отмечает, что наибольшим спросом ко Дню всех влюбленных в сети пользовались смартфоны, товары для красоты и здоровья, техника для кухни, телевизоры, игры, игровые консоли и аксессуары к ним, наушники, а также умные колонки, цифровые коды и подписки. При этом интерес к отдельным категориям за две недели февраля по отношению ко второй половине января вырос до двух раз. Так, например, среди наиболее популярных брендов оказались Apple, Hisense, Honor, Sony Playstation, "Яндекс," "ЛитРес", Scarlett, Rowenta, Tefal и Redmond.

До этого мобильный оператор "Мегафон" поделился с агентством данными о том, что беспроводные наушники оказались у россиян самым популярным среди других гаджетов подарком к 14 февраля, сменив смартфоны. Кроме того, уточнялось, что в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%.

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на сотрудников ритейлеров сообщала о том, что продажи гаджетов и аксессуаров к 14 и 23 февраля, а также к 8 Марта впервые за восемь лет сократились на 10-30% к аналогичному периоду прошлого года.