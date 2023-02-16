МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Обнаруженные в магазинах токсичные "Хагги Вагги" были маркированы не как игрушки, а как сувениры или промопродукция, рассказала в эфире радио Sputnik заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки

Ранее Роскачество заявило, что в большинстве исследованных "Хагги Вагги" были найдены токсичные вещества.

"Игрушка стала популярной, и эта популярность вызвала недобросовестную конкуренцию. На рынке под видом игрушки появляется товар, который маркируется как сувениры, то есть это не для игры, или как промопродукция, которая продвигает игру. Поэтому они не проходили обязательную оценку соответствия на требования к игрушкам", — объяснила Саратцева.

В итоге, по ее словам, это привело к тому, что более 60 процентов исследованных товаров содержали нарушения, которые несут риски для здоровья.

"Это прежде всего токсичные вещества и фенол. А поскольку это игрушка-обнимашка, дети проводят много времени в тактильном контакте с ней", – подчеркнула она.