МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе вырос на 7,3% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 1,062 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого

При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 2,4%, до 18,197 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 14,7%, до 1,558 миллиона дал.

Кроме того, продажи водки увеличились на 1,1%, до 6,164 миллиона дал. А оборот продаж виноградных вин вырос на 0,7%, до 4,049 миллиона дал, шампанских и игристых — на 4,9%, до 1,865 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 332%, до 83,4 тысяч дал.

До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.