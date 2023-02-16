Росалкогольрегулирование сообщило о росте продаж коньяка в январе на 7,3 процента
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе вырос на 7,3% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 1,062 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 2,4%, до 18,197 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 14,7%, до 1,558 миллиона дал.
Кроме того, продажи водки увеличились на 1,1%, до 6,164 миллиона дал. А оборот продаж виноградных вин вырос на 0,7%, до 4,049 миллиона дал, шампанских и игристых — на 4,9%, до 1,865 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 332%, до 83,4 тысяч дал.
До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230216/839820952.html