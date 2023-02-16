Роскачество: российские производители вина могут обеспечить рынок примерно на две трети
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Производство вина в России на текущий момент способно обеспечить отечественный рынок примерно на две трети, остальное — пространство для роста, где по итогам прошлого года наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"По данным ЕГАИС, объем российского рынка вина на сегодняшний день составляет порядка 733 миллионов литров, из которых 200 миллионов литров приходится на игристые вина. На сегодняшний день в России производится в год 327 миллионов литров тихого вина и 162 миллиона литров игристого вина. То есть российское производство сейчас может обеспечить рынок винодельческой продукцией примерно на две трети, а остающаяся треть — это возможности для роста", — заявила Буняева.
При этом, по ее словам, в 2022 году игристые вина стали наиболее растущей в продажах категорией на отечественном рынке — они прибавили более 8%. "Наиболее активное развитие идет в категории игристых вин, произведенных акратофорным методом. Такие вина в Россию поставляют из ряда регионов Италии – лидера по импорту игристых в Россию", — подчеркнула эксперт.
Кроме того, расширился и ассортимент. Так, если в 2021 году виноделами было выпущено 970 товарных единиц (SKU) игристых вин, то в 2022 году – 1109. Наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты. Таких вин было выпущено 586 наименований, годом ранее – 508.
В организации также фиксируют и рост качества в этой категории. Результаты исследования "Винного гида России", выпускаемого Роскачеством, показали, что 92% образцов соответствуют повышенному стандарту, установленному на уровне 78 баллов по 100-балльной шкале. А почти половина вин была отмечена дегустаторами оценками 81 балл и выше, что соответствует уровню призового места на дегустационных конкурсах.
В свою очередь исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин поделился мнением с агентством, что тренд на то, что сладких вин производят и употребляют меньше, а сухих вин — больше, в России продолжится.
"Это связано с ростом качества российского винограда, который позволяет делать хорошие сухие вина, и уже не нужно сахаром скрывать какие-то недостатки вкуса, как это было ранее. Вместе с тем меняется поколение потребителей, у нового поколения иные гастрономические пристрастия, люди стараются есть меньше, держать себя в форме, следят за калорийностью и качеством продуктов, сахар для них не подходит, а с той едой, которую они предпочитают, конечно, лучше сочетаются вина сухие", — заключил он.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230216/839827459.html