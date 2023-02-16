МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Производство вина в России на текущий момент способно обеспечить отечественный рынок примерно на две трети, остальное — пространство для роста, где по итогам прошлого года наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Рестораторы призвали разрешить им онлайн-продажу алкоголя

"По данным ЕГАИС, объем российского рынка вина на сегодняшний день составляет порядка 733 миллионов литров, из которых 200 миллионов литров приходится на игристые вина. На сегодняшний день в России производится в год 327 миллионов литров тихого вина и 162 миллиона литров игристого вина. То есть российское производство сейчас может обеспечить рынок винодельческой продукцией примерно на две трети, а остающаяся треть — это возможности для роста", — заявила Буняева.

При этом, по ее словам, в 2022 году игристые вина стали наиболее растущей в продажах категорией на отечественном рынке — они прибавили более 8%. "Наиболее активное развитие идет в категории игристых вин, произведенных акратофорным методом. Такие вина в Россию поставляют из ряда регионов Италии – лидера по импорту игристых в Россию", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, расширился и ассортимент. Так, если в 2021 году виноделами было выпущено 970 товарных единиц (SKU) игристых вин, то в 2022 году – 1109. Наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты. Таких вин было выпущено 586 наименований, годом ранее – 508.

В организации также фиксируют и рост качества в этой категории. Результаты исследования "Винного гида России", выпускаемого Роскачеством, показали, что 92% образцов соответствуют повышенному стандарту, установленному на уровне 78 баллов по 100-балльной шкале. А почти половина вин была отмечена дегустаторами оценками 81 балл и выше, что соответствует уровню призового места на дегустационных конкурсах. В ДНР планируют возрождать виноградарство

В свою очередь исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин поделился мнением с агентством, что тренд на то, что сладких вин производят и употребляют меньше, а сухих вин — больше, в России продолжится.

"Это связано с ростом качества российского винограда, который позволяет делать хорошие сухие вина, и уже не нужно сахаром скрывать какие-то недостатки вкуса, как это было ранее. Вместе с тем меняется поколение потребителей, у нового поколения иные гастрономические пристрастия, люди стараются есть меньше, держать себя в форме, следят за калорийностью и качеством продуктов, сахар для них не подходит, а с той едой, которую они предпочитают, конечно, лучше сочетаются вина сухие", — заключил он.