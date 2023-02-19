МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В связи с нехваткой новых автомобилей на российском рынке поползли вверх цены на поддержанные авто, пишет портал "Экономика сегодня" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".

Китайский автомобиль Haval

Дилеры прогнозируют рост цен на китайские автомобили в России

Эксперты агентства, процитированные порталом, назвали бренды, которые можно будет продать на вторичном рынке по самым выгодным ценам в 2023 году.

Самыми рентабельными в сегменте В стали Kia Rio, Renault Sandero и Hyundai Solaris, стоимость которых по сравнению с 2019 годом увеличилась на 26,8%, 25,4% и 25,1% соответственно.

Из сегмента С с наибольшей выгодой можно будет продать Mazda 3, Kia Cerato и Hyundai Elantra. Цены на эти авто выросли на 28%, 27,3% и 23,9% соответственно.

Самым выгодным для продажи автомобилем в сегменте D стала Toyota Camry, чья цена выросла на 30,8%.