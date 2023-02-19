МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В связи с нехваткой новых автомобилей на российском рынке поползли вверх цены на поддержанные авто, пишет портал "Экономика сегодня" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат". Дилеры прогнозируют рост цен на китайские автомобили в России

Эксперты агентства, процитированные порталом, назвали бренды, которые можно будет продать на вторичном рынке по самым выгодным ценам в 2023 году.

Самыми рентабельными в сегменте В стали Kia Rio, Renault Sandero и Hyundai Solaris, стоимость которых по сравнению с 2019 годом увеличилась на 26,8%, 25,4% и 25,1% соответственно.

Из сегмента С с наибольшей выгодой можно будет продать Mazda 3, Kia Cerato и Hyundai Elantra. Цены на эти авто выросли на 28%, 27,3% и 23,9% соответственно.

Самым выгодным для продажи автомобилем в сегменте D стала Toyota Camry, чья цена выросла на 30,8%.