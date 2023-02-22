МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Пивоваренная компания Heineken заявила, что по-прежнему планирует в этом году уйти с рынка России и продать свой местный бизнес, что повлечет за собой убыток. Ранее голландские СМИ поставили под сомнение, что компания выполнила свое обещание покинуть страну, данное в марте 2022 года. Пивовары призвали пресечь выпуск пива по ускоренной технологии

В материале сайта Follow The Money, который специализируется на расследованиях, сообщалось, что Heineken продолжает работать в России, в том числе продает продукцию других своих международных брендов, включая Amstel, и запускает новые марки.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы передать свой бизнес подходящему покупателю в очень сложных обстоятельствах, при этом компания будет нести значительные финансовые потери", — говорится в заявлении Heineken.

Компания планирует списать стоимость этого бизнеса в размере 300 млн евро и рассчитывает, что продажа состоится в первой половине 2023 года.

"Наши местные коллеги делают все возможное, чтобы не допустить национализации бизнеса и сохранить свою работу, — заявили в Heineken. — Между Heineken и нашим бизнесом в России нет никакого денежного обмена, и мы не получаем никаких дивидендов или роялти".