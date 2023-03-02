МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российским кофейням нужно подготовится к тому, что в этом году вырастут цены на кофе из Эфиопии, но при этом ожидается больше предложений из Кении по приемлемым ценам, рассказала РИА Новости бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Анастасия Филиппова после поездки в кофепроизводящие страны Африки. Эксперты спрогнозировали рост объемов продаж кофе в России

"Все ценообразование на кофе формируется от самой крупной кофепроизводящей страны — Бразилии. Если там неурожай, то весь кофе в мире дорожает. В этом году, к сожалению, был неурожай. Конечно, все это сказалось на формировании рыночной цены, поэтому кофе из многих стран подорожал. При этом Эфиопия как кофепроизводящая страна имеет свои особенности и работает не совсем по рыночным законам, там цену диктует местное правительство, внутриполитическая ситуация и курс местной валюты", — сказала Филиппова.

По данным компании, в этом году кофейная ягода в Эфиопии подорожала в 2-3 раза. Сейчас цены на кофе, в зависимости от качества, варьируются от 9 до 21 доллара за килограмм. Эксперты сообщили, что в Кении ситуация с ценами другая — эта страна в большей степени укладывается в рыночное ценообразование. "В этом году здесь такой же хороший урожай, как в Эфиопии, и кофе тоже высокого качества, но закупочные цены ниже, чем в Эфиопии — в среднем на 2 доллара за килограмм", — указали в компании.

"Кофейный бизнес в России сейчас в непростой ситуации, себестоимость продуктов растет, а покупательская способность снижается, поэтому владельцы кофеен не могут поднимать цены на кофе выше определенной границы, иначе они просто потеряют покупателя. Многие вынуждены внимательно смотреть на закупочные цены и выбирать то, что сможет сократить затраты", — сказала бренд-менеджер компании.

"Поэтому в этом году мы решили ориентироваться на соотношение цена/качество и взяли больше Кении, чем обычно. Не исключено, что компании-импортеры и обжарщики, которые выбирают кофе в основном на внутреннем рынке, по инерции будут искать более привычную потребителю Эфиопию, но выбирать ее по прошлогодним ценам, так что, скорее всего, в кофейнях появится достаточно много Эфиопии более низкого качества. Зато ожидается больше интересных экспериментальных лотов из Кении по приемлемым ценам", — добавила Филиппова.

Кофе из африканских стран — одно из самых востребованных и продаваемых на российском рынке. Российская компания The Welder Catherine занимается обжаркой кофе в Москве, поставляет продукцию в более 500 кофеен России и ближнего зарубежья. В 2022 году общий объем обжаренного кофе на производстве компании составил около 266,5 тонны. Лидером по количеству обжаренного кофе была Эфиопия — 67% от общего объема обжаренного зеленого кофе, или 180 тонн. Второе место заняла Кения (6,2%, 16,5 тонны), третье — Колумбия (5%, 13,4 тонны).