МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) за 2022 год выросла на 12,8% и составила 6,454 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Пивовары призвали пресечь выпуск пива по ускоренной технологии

Прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 27,8%, до 5,969 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию показатель составил 3,21 доллара против 2,85 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 6,4%, до 57,786 миллиарда долларов, а органический рост составил 11,2%, отмечается в релизе.

Прибыль за четвертый квартал 2022 года выросла в годовом выражении на 9,3% и составила 1,965 миллиарда долларов. Прибыль, приходящаяся на акционеров, за три отчетных месяца поднялась в 1,45 раза, до 2,844 миллиарда. Прибыль на акцию выросла до 0,98 доллара с 0,9 доллара. А выручка за квартал поднялась на 3,3% год к году — до 14,668 миллиарда долларов, органический рост составил 10,2%.

Объем продаж пива в четвертом квартале снизился на 0,9% в годовом выражении — до 128,502 миллиона гектолитров. За год показатель вырос на 1,8%, до 517,99 миллиона гектолитров.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller.