МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Вкусвилл" по техническим причинам, вызванным переустановкой программного обеспечения, временно убирает всю алкогольную продукцию с продажи в своих магазинах в Москве и области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера. Муниципальные округа смогут определять, где нельзя продавать алкоголь

"По техническим причинам временно убираем алкогольную продукцию в Москве и Московской области. Это связано с переустановкой программного обеспечения", — заявили в компании.

Ретейлер подчеркнул, что сам процесс займет не более 20 дней.

"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на февраль 2023 года включает в себя более 1300 магазинов в 70 городах России и не менее 120 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл".