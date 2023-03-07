МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "ВкусВилл" запустил продажи товаров под собственным брендом в Дубае с помощью сервиса экспресс-доставки YallaMarket, основанного российскими предпринимателями, сообщает ретейлер. Власти Дубая спрогнозировали сохранения спроса россиян на недвижимость

"ВкусВилл" запустил продажи товаров под собственным брендом в Дубае через экспресс-доставку YallaMarket. YallaMarket — это первый дубайский сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома, основанный два года назад российскими предпринимателями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из нескольких тысяч продуктов было выбрано ограниченное число позиций — самых востребованных у покупателей. Это, например, детское питание, напитки, консервы, варенье, хлебцы, шоколад и другие сладости. А самыми популярными по числу продаж оказались ириски, хлебцы, пастилки апельсиновые и яблочные с инжиром.

Продукты собирают в дарксторах. Скорость доставки зависит от адреса: 15 минут для района Джумейра Лейк Тауэрс, до 60 минут – для других районов.

"Приложение YallaMarket — не единственный канал продаж продуктов "ВкусВилл" в Дубае, уже в марте покупатели смогут найти специальный ассортимент в популярных местных агрегаторах и маркетплейсах: Noon, Deliveroo, NowNow, Careem, Talabat. Команда прорабатывает увеличение площадок для продаж", — добавляет компания.

Это не первый международный проект ретейлера. В 2022 году компания в тестовом режиме запустила продажи за пределами России: в ноябре первые заказы получили покупатели в Китае, а в декабре — в странах ближнего зарубежья.