МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Дилеры этой весной планируют привезти в РФ по параллельному импорту несколько принципиально новых для страны автомобилей: в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, также в продаже появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Названы самые популярные автомобили у клиентов "Газпромбанк Автолизинга"

"Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon", — рассказала директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова, отвечая на вопрос о поставках принципиально новых машин для российского авторынка.

Она также напомнила, что пока ключевой вектор поставок по параллельному импорту для "Ключавто" — марки среднего и премиального сегмента.

"Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z", — отметил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Топ-менеджер уточнил, что у электромобилей сейчас есть потенциал для роста, их, как правило приобретают в качестве второго автомобиля.

"В ближайшее время на рынок поступит несколько новинок. Но не стоит рассчитывать на большой объем параллельного импорта в целом", — подчеркнули в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Накануне источник РИА Новости сообщил, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino, документ направлен на утверждение в Минюст РФ.