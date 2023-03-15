МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Покупать в кредит что-то, что просто "понравилось в моменте", не стоит, однако в кредитах есть польза, если относиться к ним предельно осмысленно, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута. Совфед разрешил недорогие онлайн-покупки за рубежом без идентификации

"Я бы точно не брал кредит для того, чтобы купить что-то, что тебе просто понравилось "в моменте", — сказал Мамута в ходе вебинара "Финтрек".

Он отметил, что сам относится к кредитам очень осторожно. "Как и все люди, я брал кредиты, безусловно, и в них есть польза, если ты относишься к этому предельно осмысленно", — обратил внимание Мамута.

Сейчас кредиты "прикручены" к онлайн-покупкам. Например, продавец может предложить купить новый телефон или другой гаджет в кредит за 300 или 500 рублей в месяц. Но если пересчитать эту сумму на весь срок кредита, то может получиться переплата, например, в два раза, заметил руководитель службы ЦБ.

"На самом деле, кредит — это вещь, к которой надо относиться очень и очень ответственно", — заключил Мамута.