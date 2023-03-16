МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Текущий год для российских банков может пройти под знаком оживления потребительского кредитования, однако темп роста портфеля вряд ли вернется к значениям двухлетней давности, полагают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". Минсельхоз сообщил о росте объема кредитования сезонных полевых работ

"В текущем году можно будет увидеть оживление новых выдач по мере реализации отложенного спроса и слабого роста доходов граждан, которые вынуждают прибегать к заемным средствам. Однако темп роста портфеля в 2023 году не вернется к значениям двухлетней давности, когда портфель вырос на 19%, и будет находиться на уровне 10%", — считают эксперты.

Сегмент потребительского кредитования в 2022 году, по оценкам агентства, прибавил всего 3% за счет пониженного спроса на фоне резко увеличившихся ставок в первом полугодии, а также уменьшения количества одобрений со стороны банков в результате возросших рисков ухудшения платежеспособности заемщиков.

Кроме того, аналитики оценили ситуацию на рынке автокредитования. Так, дефицит новых машин после ухода большинства крупнейших автопроизводителей с российского рынка привел к снижению объемов автопродаж и, как следствие, объема рынка автокредитования, в результате чего по итогам прошлого года портфель автокредитов снизился на 4%, по оценкам агентства "Эксперт РА".

"По мере выхода на рынок китайских поставщиков, увеличения объемов автомобилей российской сборки, а также налаживания параллельного импорта по итогам 2023-го агентство ожидает более позитивную динамику выдач, чем годом ранее, что приведет к росту портфеля автокредитов на 5%", — считают в агентстве.

А драйвером корпоративного кредитования в текущем году, по мнению экспертов, выступит сегмент малого и среднего бизнеса, объем которого вырастет на 25% вследствие развития небольших компаний в условиях трансформации экономики. В то же время рост кредитования крупного бизнеса не превысит 5% в 2023 году ввиду слабой инвестиционной активности компаний и их фокуса на облигациях при рефинансировании долга.