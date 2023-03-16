МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Популярные иномарки массового сегмента — Renault, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Citroen, Dacia и Ford — вряд ли подешевеют в России, несмотря на разрешение их параллельного импорта, сказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Аналитик объяснила, с чем связано включение IKEA в параллельный импорт

"Снижение цен маловероятно, так как параллельный импорт не закрывает потребности рынка", — сказали в ассоциации, отвечая на вопрос о возможном снижении цен на популярные иномарки после их включения в список параллельного импорта.

Минпромторг РФ на этой неделе утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В него в том числе вошли машины 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.