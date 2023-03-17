МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Испанская сеть Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho окончательно закроет 269 оставшихся магазинов в России, пишет газета Pais со ссылкой на заявление компании. Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России

У ретейлера было около 500 магазинов в стране, в которых работало более девяти тысяч человек. В марте прошлого года руководство компании решило временно остановить деятельность в России из-за невозможности "обеспечить непрерывность осуществления операций". А в октябре Inditex согласовала продажу своего российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group. Группа также уточняла, что сделка означает прекращение деятельности компании в стране.

"Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ) 5 марта", — пишет издание со ссылкой на компанию.

Компания передаст "активы и права, связанные с 245 магазинами из 514, которая группа имела в России" — 47,6 процента от общего числа.

"После заключения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex", — сообщила компания.

Корпорация Inditex создана в 1985 году. Держатель контрольного пакета акций — основатель компании Амансио Ортега.