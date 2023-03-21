МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Западная косметика в среднем обходится российскому потребителю на 25% дороже отечественной: средний чек на нее по итогам зимы составил 370 рублей, тогда как по местным производителям этот показатель зафиксирован на отметке в 296 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт". В России существенно вырос средний чек на продукты в несетевой рознице

"Средний чек одной покупки косметики российских брендов минувшей зимой составил 296 рублей. Он незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов, когда составлял 240 рублей", — подсчитали аналитики.

При этом, по их данным, "средний чек одной покупки косметических средств американских и европейских брендов выше, чем российских. Минувшей зимой он вырос до 370 рублей с 289 рублей годом ранее".

Авторы исследования также выяснили, что на отечественные бренды в декабре 2022 года – феврале 2023 года пришлось 39% покупок (годом ранее доля была лишь 27%). Тем не менее, лидируют по-прежнему американские и европейские производители косметики с долей 61%. Однако, по данным аналитиков, их показатели заметно снизились. Так, зимой 2021-2022 эта доля была заметно больше – 72%.

"На росте доли покупок отечественных производителей мог сказаться повысившийся интерес россиян к ним. В ассортименте магазинов косметики все чаще встречаются эко-товары, созданные на основе проверенных веками традиционных рецептов красоты, из местных природных натуральных компонентов", — заключили авторы исследования.