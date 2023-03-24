МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нидерландский концерн JDE Peet's, который производит кофе Jacobs, собирается переименовать свой бренд для российского рынка для упрощения продвижения продукции, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в различных торговых сетях. Названы напитки, которые заменили колу в России

Окончательного решения по поводу изменения названия не принято, но есть варианты, например: Monarch или Milicano.

Представитель компании JDE рассказал "Коммерсанту", что они намерены продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство.

"Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос", — отметил он.

По мнению исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповича, смена названия поможет компании успешно продвигать местный бизнес, снизив при этом сопутствующие риски для головного офиса.