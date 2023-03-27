МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Wildberries по предложению партнеров в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в компании. ФАС потребовала от Wildberries доработать форму договора оферты

"Онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи. После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь", — заявили в Wildberries.

В пресс-службе уточнили, что запуск запланирован на второй квартал, однако точные сроки будут известны позднее. Там также пояснили, что тарифы — вознаграждения ПВЗ за выдаваемые товары — будут различаться в том числе на основании того, есть ли рядом с планируемым ПВЗ другие, уже открытые пункты.

Отмечается, что Wildberries и "Опора России" провели первую рабочую встречу Согласительной комиссии с владельцами ПВЗ, где одним из пунктов обсуждения стал вопрос размера тарифов при открытии новых пунктов. Партнеры выразили обеспокоенность появлением все большего количества точек, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов.

Такие открытия, по их мнению, уменьшают поток клиентов и снижают выручку пунктов, открытых раньше. Кроме того, нередки случаи недобросовестной конкуренции со стороны открывающихся рядом точек, что приводит к убыткам. Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или же снизить тариф для них.

Ранее в марте маркетплейс сообщил о том, что по итогам встречи "Опоры России" и Wildberries была создана согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и ПВЗ на базе организации.