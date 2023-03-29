МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Контрольная закупка столь любимых россиянами роллов "Филадельфия" показала, что 40 процентов этого продукта содержат в себе кишечную палочку (колиформные бактерии. — Прим. ред.), рассказал в интервью "Известиям" глава Роскачества Максим Протасов. Врач развеяла главный миф о весеннем авитаминозе

Нарушения были найдены везде — и в торговых сетях, и в специализированных магазинах формата take away, и даже в ресторанах премиум-сегмента.

По словам Протасова, "все это указывает на неправильное хранение, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, и о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее".

Более того, он отметил, что в большинстве своем на упаковке роллов отсутствовала какая-либо информация о составе и дате их изготовления. И это при том, что потребитель должен знать, что он покупает и имеет право получить сведения о товаре как из информации на сайте доставки, так и из маркировки на самом изделии.

Глава Роскачества подчеркнул, что назвать роллы рыбным изделием было бы не совсем верно: для такой маркировки в продукте должно быть более 40 процентов рыбы, а на деле в роллах ее содержание не превышает девять-тридцать процентов зависимости от удельного веса продукта. Организация, как отмечается, намерена выступить с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах.