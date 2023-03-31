МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Автодилеры прогнозируют рост доли продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году почти в два раза — до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном выражении, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. Названы факторы, при которых россияне вновь начнут покупать автомобили

"По нашему прогнозу, доля продаж новых легковых автомобилей китайских марок в этом году составит примерно 32% (250 тысяч штук), российских — 55% (440 тысяч штук), остальные 13% (100 тысяч штук) — иномарки, ввезенные по параллельному импорту", — рассказали в ассоциации.

При этом, по данным РОАД, в 2022 году доля продаж китайских автобрендов составляла 18%, или 124,6 тысячи проданных новых легковушек. Таким образом, в текущем году ожидается рост их доли почти в два раза.

Как ранее отмечал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, в 2023 году прогнозируется рост продаж новых автомобилей на российском авторынке. Также, по данным аналитиков "ТеДо" (бывшая PwC), ожидается его небольшое увеличение на 7%.