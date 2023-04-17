МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10% до 50%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного сайта "Дром". В России появятся автомобили нового китайского бренда

"Сегодня радикально меняется автопарк дилеров. В январе 2022 года китайские марки – дилерские новинки – занимали 10% предложения новых легковых автомобилей, а в марте 2023 года – уже 50% на Дальнем Востоке и в Сибири. Российские марки тоже выросли – с 18 до 25%. В европейской части России процентное соотношение отечественных авто изменилось еще сильнее – с 20 до 40%. Связано это с тем, что на востоке страны изначально было меньше машин отечественного производства", – привели в пресс-службе комментарий аналитика "Дрома" Игоря Олейникова.

Также там отметили, что количество новых корейских машин заметно сократилось: с 25–28% в начале прошлого года до 15% на март этого. Доля машин европейских марок у дилеров снизилась с 27 до 6% — фактически европейские автомобильные бренды ушли с рынка, отметили в пресс-службе. Количество авто японских марок у дилеров на западе России сократилось с 18 до 6%, на востоке страны – с 18 до 10%.

"Общая структура дилерского рынка изменилась полностью: теперь на нем преобладают китайские бренды", — отметил собеседник, уточнив, что эта тенденция прослеживается и в целом по России.

По его словам, на вторичном рынке по сравнению с 2022 годом доли пробежных иномарок и отечественных автомобилей в 2023 году остались без изменений. Доля российских машин составляет 14%, японских – 49%, корейских – 11%, китайских – 2%, европейских – 18%, американских – 5%, остальных — около 1%.

На прошлой неделе представитель Дальневосточного таможенного управления рассказал РИА Новости, что число грузовых машин производства КНР, ввезенных в РФ через таможни Дальнего Востока, с начала года выросло в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года — с 340 до 2759 авто.