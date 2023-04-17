МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Подержанные автомобили в России за год подорожали в среднем на 20-30%, а новые, напротив, подешевели на 5%, что связано с изменением структуры рынка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного сайта "Дром".

"Подержанные автомобили подорожали на 20-23% по сравнению с прошлым годом. Еще сильнее выросли в цене бывшие в употреблении машины без пробега по России — приблизительно на 30%. Новые автомобили — отдельные модели — также подорожали. Стоимость некоторых повысилась настолько, что их вовсе перестали покупать. Из-за этого средневзвешенная цена нового автомобиля уменьшилась на 5%", — рассказал собеседник.

По его словам, стоимость подержанных авто в мае 2022 года в среднем составляла около 1 миллиона рублей, сейчас — от 1,3 до 1,4 миллиона рублей. Цена подержанных машин без пробега по России в прошлом году колебалась в районе 1,5 миллиона рублей, а сегодня превысила 1,8 миллиона рублей.

Собеседник рассказал, что, по данным аналитиков, падение цен на новые автомобили — неклассическое. Стоимость европейских и японских иномарок выросла настолько, что они стали люксовыми. На замену им пришли более дешевые китайские авто. Основной спрос остался в прежних ценовых категориях, и средняя цена новых автомобилей немного упала.

"Хотя цены на автомобили растут, растет и спрос — преимущественно на подержанные машины и бюджетные новые. Дилеры и перекупщики вынуждены перестраиваться и переходить на новые для них схемы работы: либо становиться дилерами китайских автомобилей, либо перепродавать машины, уже завезенные в Россию, либо заниматься параллельным импортом. С начала 2023 года дилеры увеличивают предложение подержанных автомобилей, новых и даже "новых", ввезенных "параллельно", — рассказал собеседник.

По его словам, из-за дефицита новых авто дилеры активно выкупают машины с пробегом. Особенно заметна эта тенденция в европейской части России, менее — на Дальнем Востоке и в Сибири.

Ранее в пресс-службе "Дрома" РИА Новости рассказали, что в России на фоне ухода европейских марок радикально меняется автопарк дилеров: резко выросла доля китайских машин, также увеличился объем российских автомобилей.