МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Флагманский ресторан преемника KFC в России — сети Rostic's — открылся на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве, у метро Маяковская, передает корреспондент РИА Новости. Дорогие рестораны нашли способ привлечь россиян

Официальное открытие состоялось в 11:00. Полноценно для посетителей заведение откроется после 17:00 во вторник, уточнили агентству в пресс-службе.

Глобальных изменений по сравнению с предшественником у новой сети нет. В том же стиле выдержан дизайн на упаковке и стаканчиках — красные и белые полосы. А на логотипе — курочка вместо знаменитого полковника Сандерса. При этом у официантов появились фирменные платки и начивки с надписью Rostic's.

Как отметила генеральный директор компании "Юнирест", управляющей сетью, Татьяна Шаманская, открытия начнут с корпоративных ресторанов — это 66 заведений. По ее словам, в ближайшие дни планируется открыть 25 заведений в Москве и 15 — в Ханты-Мансийском автономном округе. Она уточнила, что остальные 26 заведений будут открываться в течение мая.

По словам Шаманской Rostic's — планирует открыть еще одну тысячу новых заведений, тем самым сеть может расшириться до более 2 тысяч заведений.

"Мы видим большой потенциал для роста нашей сети, и наша амбициозная цель — открыть еще одну тысячу заведений. Но как быстро у нас получится их открыть, мы пока не знаем", — сказала она.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник в рамках открытия флагманского ресторана Rostic's в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской, совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов уточнил, что в России на сегодняшний день порядка 1250 ресторанов KFC. Средний чек за ресторан в России с начала года вырос на 11 процентов

В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's.

Всего в России более 1100 точек KFC. У Yum! Brands в России было 22 партнера-франчайзи, которые занимались развитием KFC на своих территориях. В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис" (владеет также 100% компании "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's.

В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.