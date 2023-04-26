МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara (принадлежит испанской группе Inditex) начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля, сообщили РИА Недвижимость источники на рынке торговой недвижимости. Gloria Jeans займет место флагмана Uniqlo в Москве

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о том, что российские власти 30 марта одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". Магазины, принадлежавшие Inditex, откроются в России под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.

"27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet", — рассказал источник в ТЦ.

Информацию о планах открытия Maag в торговых центрах Vegas в четверг также подтвердили источники в Crocus Group.

Inditex — один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. В России группа была представлена магазинами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ из-за начавшейся военной операции на Украине.