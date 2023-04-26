МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Бренд Maag, пришедший на место Zara в России, сохранил цены на уровне, характерном для магазинов группы Inditex, убедился корреспондент РИА Новости. Gloria Jeans займет место флагмана Uniqlo в Москве

Так, в первом открывшемся четырехэтажном магазине Maag на Кузнецком мосту в Москве представлена мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары. Брюки в основном стоят 3299 рублей, кофты — 1799 рублей, верхняя одежда — 5999 рублей.

Один из сотрудников сообщил агентству, что это "абсолютно новая коллекция", которая еще будет пополняться. При этом уточнив, что производятся вещи в Турции, Бангладеш и ряде других стран.

О том, что уровень цен в новых магазинах будет на уровне Zara, говорил в начале апреля и замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он также сообщал, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран", а магазины, принадлежавшие испанской группе, откроются в стране под новыми названиями — Maag, Dub, Ecru и Vilet — до конца весны.

Inditex — один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. В России группа была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство решило приостановить деятельность в стране.