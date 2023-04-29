МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Хранить готовый шашлык в холодильнике можно до трех дней, вне его — до четырех часов, объяснила в беседе с РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Юрист объяснил, за что могут оштрафовать при жарке шашлыка

По ее словам, оптимальный срок хранения шашлыка в холодильнике в герметичном контейнере составляет два — три дня. При комнатной температуре блюдо можно хранить не более трех — четырех часов, накрыв тарелкой или крышкой. При этом, указала эксперт, мариновать мясо необходимо шесть — восемь часов.

"Если вы очень спешите или собрались на пикник спонтанно, можно сложить залитое маринадом мясо в пакет и убрать в сумку-холодильник — пары часов в дороге будет достаточно. Если задержка небольшая, то это не страшно — любое мясо может храниться в холодильнике около 24-36 часов. Шашлык, замаринованный в майонезе — не более суток, а в вине или уксусе — вплоть до четырех-пяти суток: такая заправка работает как консервант. Слегка продлить срок хранения замаринованного шашлыка поможет вакуумный пакет", — добавила Завьялова.

Она добавила, что при значительной задержке пикника мясо лучше пожарить на сковороде, либо, если маринад сделан не на основе майонеза, заморозить.

Эксперт также рекомендовала проверять свежесть шашлыка.