МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Шашлык, замаринованный в "белом" соусе, может с большей вероятностью стать причиной пищевого отравления, размер кусочков также имеет значение. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Россиянам объяснили, сколько можно хранить готовый шашлык

По ее словам, размер и масса кусочков мяса для шашлыка должны быть максимально однородными для обеспечения равномерной прожарки. Кроме того, подчеркнула эксперт, риск пищевого отравления увеличивает маринование мяса в "белых" соусах, которые не содержат консервантов.

Помимо этого, эксперт посоветовала обращать внимание на дату изготовления продукта и его категорию. Завьялова пояснила, что мясо делится на группы по проценту мышечной ткани и, соответственно, пищевой и биологической ценности. Так, в группе А свыше 80 процентов ткани, в группе Б — 60-80 процентов, В — 40-60 процентов, Г — 20-40 процентов, Д — менее 20 процентов.

"Отдавайте предпочтение категориям А и Б. Категории Г и Д — это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже — прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка", — подытожила специалист.