МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 1 мая поднял цены на автомобили Lada в среднем на 2%. "АвтоВАЗ" назвал сроки начала продаж обновленной Lada Vesta

Про повышение цен сообщал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в конце апреля, уточнив, что по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровень инфляции. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, она ожидается на уровне 5,3%.

Это второе повышение цен на Lada в этом году. В прошлый раз стоимость на них повышалась в марте — также в среднем на 2%.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).