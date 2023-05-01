МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В апреле 2023 года российский авторынок пополнился 12 новинками, сообщает издание "Автоновости дня". "АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada

В частности, китайский концерн Great Wall начал поставки в Россию внедорожников Tank 500 стоимостью от 5 миллионов рублей.

Еще один китайский автопроизводитель — компания FAW — представила на продажу в России две модели — лифтбэк Bestune B70 и кроссовер Bestune T55 стоимостью 2,33 и 2,29 миллиона рублей соответственно.

АвтоВАЗ в апреле текущего года вывел на рынок спецверсию Lada Niva Travel за 1,3 миллиона рублей. Запуск этой модели был посвящен Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). А завод "Москвич" начал принимать заказы на новую лимитированную версию кроссовера "Москвич 3" под названием «Комфорт» по цене от 2,25 миллиона рублей. При этом УАЗ расширил коммерческую линейку, открыв продажи нового хлебного фургона на базе УАЗ «Профи» за 1, 815 миллиона рублей.