МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, положительная динамика связана с увеличением поставок китайских марок, выходом обновленной Lada Vesta и низкой базой, сообщил РИА Новости президент профильной ассоциации РОАД, председатель совета директоров ГК "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин. Совфед рекомендовал повысить ставку утильсбора на автомобили

"В прошлом году это была самая, практически, яма. Я думаю, что мы уже начнем прошлый год обгонять на 10%. Во-первых, благодаря китайцам, плюс "АвтоВАЗ" Vesta выпустит, а это массовый автомобиль", — сказал он, отвечая на вопрос про авторынок во втором квартале.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, которая приводит официальную статистику автопроизводителей, во втором квартале 2022 года продажи новых легковушек и LCV в РФ составили 84,7 тысячи штук. Таким образом, по прогнозу РОАД, в этом году за апрель-июнь авторынок может превысить 93 тысячи машин.

Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное год назад, было возобновлено в начале марта. Как в конце апреля уточнял президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, продажи новинки возобновятся в конце мая-начале июня.