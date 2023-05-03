МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Покупатели из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны иметь возможность покупать евразийскую технику и оборудование на льготных условиях, что позволит стимулировать спрос на них, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Россия ратифицировала соглашение об аудиторской деятельности в ЕАЭС

Соответствующее письмо, по его словам, направлено заместителю председателя правительства РФ, председателю Совета Евразийской экономической комиссии Алексею Оверчуку.

"До сих пор остаётся неурегулированным значимый для предприятий вопрос о мерах поддержки спроса на евразийскую продукцию. В условиях нестабильного платежеспособного спроса необходима реализация мер, позволяющих покупателям из стран союза приобретать евразийскую технику и оборудование на льготных условиях", — сказал Катырин.

Речь, заметил он, идет о таких льготах, как прямые продажи, лизинг или кредит. "По аналогии с тем, как это уже работает в странах ЕАЭС для национальной продукции", — подчеркнул глава ТПП РФ.

По его мнению, для решения проблемы следует рассмотреть возможность реализации специальных совместных программ институтов развития стран ЕАЭС для льготного финансирования продаж евразийской техники на территории стран-партнеров по ЕАЭС.

"В качестве же пилотного проекта надо сосредоточиться на продажах продукции машиностроительного комплекса", — подчеркнул Катырин.

"Совместная программа финансирования продаж евразийской техники поможет, в числе прочего, оптимизировать средства российского бюджета, направляемые на поддержку экспортных поставок в страны ЕАЭС, позволит решить проблему поддержки поставок в страны ЕАЭС машинокомплектов, которые не подпадают под текущие меры поддержки российского экспорта", — заключил глава ТПП РФ.