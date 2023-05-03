Глава ТПП призвал ввести льготы на покупку евразийской техники для потребителей стран ЕАЭС
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Покупатели из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны иметь возможность покупать евразийскую технику и оборудование на льготных условиях, что позволит стимулировать спрос на них, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
Соответствующее письмо, по его словам, направлено заместителю председателя правительства РФ, председателю Совета Евразийской экономической комиссии Алексею Оверчуку.
"До сих пор остаётся неурегулированным значимый для предприятий вопрос о мерах поддержки спроса на евразийскую продукцию. В условиях нестабильного платежеспособного спроса необходима реализация мер, позволяющих покупателям из стран союза приобретать евразийскую технику и оборудование на льготных условиях", — сказал Катырин.
Речь, заметил он, идет о таких льготах, как прямые продажи, лизинг или кредит. "По аналогии с тем, как это уже работает в странах ЕАЭС для национальной продукции", — подчеркнул глава ТПП РФ.
По его мнению, для решения проблемы следует рассмотреть возможность реализации специальных совместных программ институтов развития стран ЕАЭС для льготного финансирования продаж евразийской техники на территории стран-партнеров по ЕАЭС.
"В качестве же пилотного проекта надо сосредоточиться на продажах продукции машиностроительного комплекса", — подчеркнул Катырин.
"Совместная программа финансирования продаж евразийской техники поможет, в числе прочего, оптимизировать средства российского бюджета, направляемые на поддержку экспортных поставок в страны ЕАЭС, позволит решить проблему поддержки поставок в страны ЕАЭС машинокомплектов, которые не подпадают под текущие меры поддержки российского экспорта", — заключил глава ТПП РФ.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230503/840523505.html