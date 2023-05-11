МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея — лучшие страны для летнего отдыха бережливых туристов, считают в АТОР. АТОР зафиксировала двукратный рост турпотока из России в популярные страны

Объясняя свой выбор, эксперты АТОР ссылаются на результаты исследования аналитической компании Cotswold Outdoor, в котором учитывались количество хостелов и бесплатных достопримечательностей, а также цены на продукты в магазинах.

Как выясни специалисты туриндустрии, отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах пяти государств можно за сумму от 30 до 90 долларов. Этой суммы достаточно для и проживания в хостеле и десяти поездок на общественном транспорте.