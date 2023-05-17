МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Проблемы с "лошадностью" в России не существует, можно купить любой автомобиль, а число тех, кто занимается их покупкой и доставкой в страну, исчисляется тысячами, заявила РИА Новости генеральный директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Татьяна Григорьева. Эксперт предсказал увеличение доли китайских авто на российском рынке

"После ухода из страны западных компаний по автоиндустрии России был нанесен мощный удар. Но на данный момент проблемы с "лошадностью" в стране не существует. Каждый, кто желает сегодня купить машину, сделает это", — сказала она.

Причем, по ее словам, машину можно купить любую: "от сильно подержанной до премиум-класса, которую вам привезут под заказ, все зависит лишь от размера вашего кошелька".

"В стране появились сегодня тысячи автомобильных перекупщиков, которые, как челноки в 90-е годы, доставят любой товар в Россию через Казахстан, Киргизию, Армению, Белоруссию или Турцию", — заметила Григорьева. При этом она добавила, что, во-первых, брендодержатели, конечно, "ловят мышей", и когда обнаруживают, что их продукцию ввезли в Россию, подают в суд.

"И, во-вторых, надо самим держать ухо востро, поскольку качество ввозимых по параллельному импорту автомобилей и запчастей может быть крайне низким, каждый раз это непредсказуемо. Машины могут быть ворованными, "утопленными", со скрученным пробегом", — заключила эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 мая в 11.00 мск.