КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. "Роскачество-Халяль" стал первым российским органом халяльной сертификации, который был аккредитован — он начнет сертификацию с мая этого года, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. В Роскачестве назвали реальные наценки в магазинах

"Орган по сертификации "Роскачество-Халяль", в область которого включены стандарты халяль, успешно прошел процедуру аккредитации в Росаккредитации и начнет сертификацию рынка халяль начиная с мая этого года. В первую очередь я говорю о товарах для внутреннего рынка и поставок на экспорт", — сообщил он, выступая на международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum".

Протасов отметил, что заявки на сертификацию продукции по стандартам халяль уже поступили в подведомственный орган Роскачества от крупнейших кондитерских фабрик и предприятий масложировой промышленности. "До конца 2023 года мы ожидаем порядка 100 заявок на сертификацию различной пищевой продукции", — подчеркнул он.

Руководитель Роскачества также добавил, что халяльная сертификация планируется и в сфере услуг — она затронет услуги общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, финансовые, медицинские и конгрессно-выставочные услуги.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.